25-річна актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову у п'ятому і шостому сезонах популярного серіалу "Свати", змінилася до невпізнання

З часу виходу попереднього сезону серіалу минуло майже сім років. За цей час Аня, яка запам'яталася фанатам "Сватів" як довговолоса брюнетка, перетворилася на блондинку, змінивши образ дівчинки-неформалки на більш жіночний.

Користувачі мережі зізнаються в коментарях під останніми фото артистки, що не впізнають її. Деякі відзначають, що Ані йде новий образ, інші ностальгують за "серіальною Женею".

"Взагалі не схожа"

"Дуже красива, але незвичний образ😀😍"

"Дуже гарний колір волосся, але і чорний колір вам дуууже йде, прям просто ваш, в Сватах ви брюнетка, ну просто супер👍"

"О Господи, я здається осліпла від цієї красуні 💯"

"Трохи мимо не перегорнув 😃 Не впізнав. А потім дивлюся... це ж наша красотулька, яку ми дуже любимо 😊💋"

"без штукатурки на багато красивіше,тут явний перебір,гримера на гільйотину!"

"як замурували, нєє не Женька зі сватів"

"Чудова, дякую за класну роль і серіал"

Зазначимо, Кошмал ходила в театральний гурток, де її і помітили агенти студії "Квартал 95". Дівчину запросили на прослуховування на роль дівчинки-гота. Аня не знала, про який проект йде мова, поки її не затвердили на роль Жені, що подорослішала, в "Сватах".

Крім зовнішності відбулися зміни і в особистому житті. У 2018 році Аня вийшла заміж за хлопця, з яким зустрічалася чотири роки, і народила сина.

Раніше ми повідомляли, Кошмал налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Дівчина поділилася фото в Instagram, на якому з'явилася без макіяжу і в розтягнутій футболці. Її обличчя дуже змінилося й схудло, а світлий колір волосся зробив практично невпізнанною. Також в очі кидаються випираючі вилиці, які раніше скрашувала округлість щік.

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