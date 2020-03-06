Ведущая шоу «Х-фактора» Даша Трегубова покрасовалась в компании своей очаровательной дочурки

"Девчонки" дружно шагали по подиуму модного показа. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды:

«Две тропиканки в показе…», - пишет довольная Даша о мини-успехах своих и своего ребенка на показе Андре Тана. Женщина, как и ее дочь были одеты в светлые наряды с зелеными принтами в виде экзотической растительности. Стройная блондинка Трегубова показала свою прекрасную фигуру на подиуме, а ее малышка – все свое очарование, улыбаясь на фото.

Поклонники оценили таких симпатичных дам и написали много приятных комментариев в адрес обеих:

«Потрясающе 💚»

«Прекрасно смотритесь! Красота»

«👼🔥❤Леди❤❤»

«Классные девчонки.😍»

«Красота – дело семейное»

Как сообщалось ранее, ведущая шоу "Х-фактор", актриса Даша Трегубова поделилась снимком с публичного мероприятия.

Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото звезда телеканала СТБ позирует в красном гольфе и яркой юбке с геометрическим принтом. Девушка дополнила свой образ высокими сапогами. На одном фото Трегубова позирует для камер в одиночестве, а на втором к ней присоединилась еще одна телеведущая СТБ Надежда Матвеева. Как сообщила Трегубова, она в таком виде пришла на презентацию нового бренда украинской косметики.

За час пост артистки собрал почти тысячу лайков. Поклонники актрисы восхищаются ее внешним видом.

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