Ведущая шоу «Х-фактора» Даша Трегубова покрасовалась в компании своей очаровательной дочурки
"Девчонки" дружно шагали по подиуму модного показа. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды:
«Две тропиканки в показе…», - пишет довольная Даша о мини-успехах своих и своего ребенка на показе Андре Тана. Женщина, как и ее дочь были одеты в светлые наряды с зелеными принтами в виде экзотической растительности. Стройная блондинка Трегубова показала свою прекрасную фигуру на подиуме, а ее малышка – все свое очарование, улыбаясь на фото.
Поклонники оценили таких симпатичных дам и написали много приятных комментариев в адрес обеих:
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«Потрясающе 💚»
«Прекрасно смотритесь! Красота»
«👼🔥❤Леди❤❤»
«Классные девчонки.😍»
«Красота – дело семейное»
Как сообщалось ранее, ведущая шоу "Х-фактор", актриса Даша Трегубова поделилась снимком с публичного мероприятия.
Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото звезда телеканала СТБ позирует в красном гольфе и яркой юбке с геометрическим принтом. Девушка дополнила свой образ высокими сапогами. На одном фото Трегубова позирует для камер в одиночестве, а на втором к ней присоединилась еще одна телеведущая СТБ Надежда Матвеева. Как сообщила Трегубова, она в таком виде пришла на презентацию нового бренда украинской косметики.
За час пост артистки собрал почти тысячу лайков. Поклонники актрисы восхищаются ее внешним видом.
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