Известная отечественная артистка с экзотическими корнями Гайтана поактивничала в популярной соцсети и заоодно свою роскошную фигуру фанам продемонстрировала

Знойная красотка-исполнительница показалась перед камерой в эффектном и откровенном наряде. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды:

«Пришло время нам стать ближе!😜 Я собрала для вас 7 интересных фактов обо мне, 2 из которых неправда. Угадай! Пиши в комментариях свои варианты и совсем скоро узнаешь правильный ответ!», - продолжительно подписала свой новый пост звезда сцены, подписчики же активно учавствуют в затее Гайтаны и кроме того, пишут о красоте артистки.

Отметим, что конкретно Гайтана позировала в открытом прозрачном темном платье и объемной шляпе. Звезда улыбалась, скрестив руки перед собой. Несмотря на "закрытую" позу, фигуристая красавица-артистка сверкнула своей пышной грудью на камеру.

Многие пользователи сети отметили также, что Гайтана, цитируем "очень молодо" выглядит на новом снимке и просто "очаровывает" своей естественностью.

Ранее мы писали, что Гайтана предстала в синих штанах, прозрачной майке и синем топе позирует вместе с незнакомцем, который нарядился в костюм птицы.

Артистка сверкала от счастья, а человек-птица показывает жестом, что желательно хранить молчание.

Ранее сообщалось, что Гайтана позировала в коротком платье выше колена.

Зона декольте была почти закрыта, но можно заметить, что певица без белья. Волосы в этот раз артистка решила собрать в хвост.

Она предстала рядом со столом и оперлась об тумбочку. На фоне можно увидеть зеркала.

Напомним, "Опасная" Гайтана едва не выронила прелести из топа с глубоким декольте: "Ну, ничего себе!"

А еще Politeka писала, что Гайтана засветила аппетитные формы в черном мини-топе

Также Politeka сообщала, что Гайтана в мини-платье показала, чем ее наградила природа