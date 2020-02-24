Відома українська співачка Гайтана опублікувала новий пост в Instagram, на якому з'явилася у відвертому топі

Красуня вирішила здивувати своїх шанувальників фото зі зброєю, пише Рoliteka.net. Зірка з'явилася в топі, що складається з двох світлих кольорів.

Наряд тримався на двох тоненьких лямках. через глибоке декольте виділилися пишні груди артистки. Здавалося, ось-ось і принади зараз з'являться з топа.

Кучеряве волосся, зачесане вгору надале образу якогось ретро. Гайтана дивилася в камеру і посміхалася. Очі виділялися на обличчі через темні тіні і чорний олівець.

В руках красуня тримала револьвер.

"Нема чим зайнятися на цих вихідних? Як щодо того, щоб постріляти променями своєї любові ?😎🖤", "Ну, нічого собі!", - підписала знімок артистка.

За день пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Вам дуже пасує ця зачіска!!! Супер!👌", "Не варіант", "Красиво", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, зараз на сторінку Гайтани підписані майже 70 тисяч осіб.

Нагадаємо, Гайтана позувала на відео в білій сукні або спідниці і блузці. При цьому на ній був червоний корсет.

Волосся цього разу співачка вирішила залишити розпущеним. Поруч зі артисткою була інша дівчина, яка їй підспівувала. На тлі можна побачити картину на стіні.

"Знімаємо спідницю", коротко підписала ролик Гайтана.

Раніше ми писали, що Гайтана з'явилася в синіх штанях, прозорій майці і в синьому топі позує разом з незнайомцем, який вбрався в костюм птиці.

Артистка сяяла від щастя, а людина-птах показує жестом, що бажано зберігати мовчання.

Раніше повідомлялося, що Гайтана позувала в короткій сукні вище коліна.

Зона декольте була майже закрита, але можна помітити, що співачка без білизни. Волосся цього разу артистка вирішила зібрати в хвіст.

Вона постала поруч зі столом і сперлася об тумбочку. На тлі можна побачити дзеркала.

Нагадаємо також, що Гайтана була в білому відвертому топі і чорному низі.

Співачка показала себе з розпущеним волоссям і стояла, швидше за все, за якимось тренажером, піднявши великий палець вгору. На тлі можна побачити вікно з кімнатними квітами.

Нагадаємо, Гайтана приголомшила кардинальною зміною іміджу, кадри облетіли мережа

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