Звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару показала роскошное тело в расстегнутом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Богдан, ты обязан будешь на мне жениться после этого…», - сказала девушка фотографу.

Как можно заметить, Сопонару позирует в облегающем красном платье, которое решила расстегнуть и показать роскошное тел. Сперва она прикрывала его руками, однако потом бросила это гиблое дело.

Однако, поскольку кадры были размещены в Сторис Сопонару, ее поклонники не смогли что-либо сказать о теле кумира

Как сообщалсь ранее, актриса "Женского квартала" - "продукта" Студии «Квартал 95» - Ирина Сопонару отличилась публикацией мега-откровенных снимков.

Актриса популярного в Украине шоу позировала в белье и показала свои подкачанные ягодицы вблизи. Настолько "вблизи", что можно было рассмотреть все, даже самые мелкие, анатомические особенности комика.

Так на новых опубликованных Ириной кадрах она предстала в белом белье, лежа на берегу, вероятно, океана. Собственно, кроме белья, ягодиц и немного талии артистки на фото ничего и не было видно:

«Фото на паспорт...🙈 Мне уже прилетели вопросы по поводу этого белья и где взять? ... уже можно рассказать?», – подписала свои пикантные снимки Ирина.

Снимки явно профессиональные и скорее всего хорошенько отретушированы. Красота фона, на котором позировало... "причинное место" артистки - не уступит красоте ее женственных форм: живописный закат фотограф знаменитости запечатлила на память в двух вариантах - цветном и черно-белом.

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