38-летняя певица украинского происхождения Вера Брежнева, экс-участница "ВИА Гры", без зазрения совести взбудоражила роскошными округлостями

Как передает Politeka.net, артистка поделилась пикантным кадром в "сториз" в Инстаграм. Вера предстала в черном с блестками топе на тонких бретельках, которые, кажется, вот-вот порвутся, не выдержав тяжелой ноши. Соблазнительное декольте красотки может свести с ума кого угодно. Брежнева без тени смущения потрясла роскошными "кокосами" на камеру, при этом дерзко глядя в объектив. Она слегка растрепала волосы, чтобы придать себе еще более раскрепощенный вид, и нанесла минимум косметики.

Отметим, артистка в тот момент находилась в Чикаго, и похвасталась тем, как ярко и душевно прошло ее выступление в США.

"Зрители принимали так, что мы всей командой в приятном шоке", - подписала кадр звезда, поставив рядом "три бомбочки".

Ранее мы сообщали, поклонникам артистки надолго запомнится ее поход в качестве гостьи на шоу «Comment Out», ведущий которого, квнщик Сергей Светлаков дает различным знааменитостям сумасбродные задания, а если они их не выполняют, придумывает не менее безумные наказания.

Так, Брежневой загадали написать Игорю Николаеву, что ему «будут зашивать задницу, как Буйнову», если он будет «заискивать с властью». Певица не захотела выполнить задание, и поэтому ей поставили банки - в качестве наказания.

Светлаков помог Вере раздеться, и пикантные кадры стали горячей темой для обсуждения. Несмотря на смелость Веры, многие, тем не менее, писали, что выпуск с ней им не понравился.

«Какая же Брежнева злая... Как только шутят про неё и потом сразу же такое лицо и вырезают кадр», «Зачем Брежневу позвали она ж неинтересная, не остроумная, примитивная?», «Как же несмешно, уныло, тухло. Вера такая же плохонькая, как ее косметика)) Светлаков пресный, несмешной, жалкий», - отмечали в комментариях.

Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами: "Штаны упали и...".

Также Politeka писала, что Брежнева устроила дикие танцы в юбке с откровенным вырезом: "Стала такая худая".