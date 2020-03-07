Алла Пугачева оказалась вовлечена в судебный скандал. Предпринимательница из Урала обвинила артистку в присвоении бренда

Так, 4 марта суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск от жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян. Согласно документам, ответчиком должна выступить Алла Борисовна, пишут российские СМИ.

О заявительнице известно, что она занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Как отмечено в Едином государственном реестре юридических лиц, ИП Мартиросян – учредитель новоуренгойского ООО "Кристина", где занимаются "деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания".

Каким образом Алла Борисовна смогла перейти дорогу бизнесвумен из Урала, пока неясно. Напомним, артистка владеет несколькими товарными знаками, среди которых "Филипп Киркоров", "Рождественские встречи", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и "Кристина". Скорее всего, последний и стал причиной иска.

Ранее мы сообщали, Пугачева ответила на скандальные заявления звезды украинского шоубиза Сергея Соседова - бывшего судьи "Х-фактора".

«Раньше он меня хвалил, теперь поносит. Я читаю и смотрю иногда, что он несет! И после этого его зовут на ток-шоу, вероятно, платят деньги. Правда, не думаю, что очень большие», - поделилась примадонна, добавив, что жалеет его и не станет подавать в суд за клевету.

При этом стоит вспомнить, что именно об артистке говорил Соседов: «У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего!».

Также мы рассказывали, российская телеведущая Лера Кудрявцева не будет в этом году вести церемонию вручения премий МУЗ-ТВ - неизменную теледиву заменили певицей Ольгой Бузовой. Скандал облетел сеть. По одной из версий, почему Кудрявцеву лишили работы, - к этому приложила руку обидевшаяся на нее Пугачева.

Последнюю глубоко оскорбило то, что Кудрявцева обсуждала ее "постельные успехи", пригласив на шоу "Секрет на миллион" ее бывших мужчин. Пугачева, мол, еще в прошлом году пыталась лишить Кудрявцеву шанса вести церемонию, но тогда было уже поздно что-то менять. А вот в этом году желание примадонны сбылось.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».