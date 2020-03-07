Возлюбленная шоумена Александра Реввы Анжелика показала, как она снималась для рекламы в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Александр Ревва был знатным холостяком и сам этого не отрицал. Жениться до 40 лет он считал глупостью. Но все пошло о другому после встречи с Анжеликой.

Девушка в свою очередь уважает мужа и принимает все его идеи. Она очень образованная и говорит на нескольких языках. К тому жена артиста очень хозяйственная и знает как устроить для мужа отдых после рабочего дня. Кроме того, она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где показывает фото из повседневной жизни, а также снимки с работы и профессиональных фотоссесий.

В этот раз, супруга шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, удивила поклонников звездной семьи новым образом. На своей странице в Instagram Анжелика Ревва выложила несколько снимков, на которых позирует в классическом белом пиджаке поверх черного боди и совершенно прозрачной черной юбке.

Красавица сделала вечерний макияж с акцентом на выразительные глаза с тенями коричневого оттенка, а вот губы она решила накрасить нюдовым блеском. Русые локоны она перебросила на одну сторону и слегка их завила.

Поклонники были очарованы новым образом своей стильной любимицы, они не жалели комплиментов в сторону девушки.

"Волшебная 🌺🌟💐", "Ангел! Ангелина...🦁💐⭐☄️", " Красивая❤️❤️❤️", "Самая красивая королева !❤️", "Безумная😍", "Вы - очень красивая женщина, Анжелика. Глаза-это зеркало души, все знают. У Вас большие и красивые глаза🌹", "У всех просто фотографии, а у вас супер-мега-классное фото!❤️♥️", "Фото — бомба, супер!!! Да это не фотография, а настоящей портрет, умной, красивой, успешной и стильной леди!💖".

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее.

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