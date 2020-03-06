Дружина популярного співака і коміка Олександра Ревви, відомого під псевдонімом Артур Пирожков, показала, як проводить ранок з двома дочками

Відео ранкової прогулянки Анжеліка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео молодша донька пари Амелі радісно бігає і стрибає, обговорюючи теплу погоду.

Вона заявляє, що потепління – це її улюблене природне явище. Відзначимо, що обидві дівчинки одягнені у футболки і лосини. Старша донька веде на повідку собаку.

«Навчаюсь у них кожен день... Доброго ранку!!!», - написала Анжеліка.

За півгодини відео подивилися майже 5 тисяч осіб. Шанувальники активно коментують настрій малих.

«Людина - позитив», «Що ще для щастя діткам треба», «Мілашки як завжди», «Молодці», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що сам Олександр Ревва поділився свіжим знімком своєї молодшої дочки Амелі. На фото дівчинка стоїть у рожевих лосинах, теплому светрі з собачкою і кросівках різного кольору. Цей момент особливо збив з пантелику фоловерів Ревви. Вони не можуть зрозуміти, чи спеціально дівчинка одягла різні кросівки, або переплутала.

Як відомо, Олександр і Анжеліка виховують двох дочок – Амелі і Алісу. Батьки дуже багато часу проводять зі своїми чадами. До речі, пара одружилася в далекому 2007 році, але до цих пір примудряється зберегти теплі стосунки. Нещодавно Ревва навіть зняв свою дружину в кліпі. У зірок є традиція грати весільну церемонію в різних куточках світу. На даний момент вони вже чотири рази відгуляли своє весілля. Незважаючи на образ Артура Пирожкова, в житті Ревва зразковий сім'янин і чудовий батько.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».

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