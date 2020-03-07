Подозрения выглядят не такими уж и надуманными

Скандальная российская блогер Лена Миро опубликовала свое мнение по поводу тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк

На своем блоге в «Живом Журнале» она поддала сомнению тот факт, что у актрисы рак, пояснив свои догадки сразу несколькими моментами, передает Politeka.

Во-первых, Лена обратила внимание, что в сети нет ни единой фотографии больной Заворотнюк, и тут же привела в пример Жанну Фриске с аналогичным диагнозом, которую смогли снять во время прогулок с семьей, в больнице и тому подобное. Тогда сеть облетели снимки сильно располневшей после лечения звезды, от былой красоты у которой не осталось и следа.

Насторожило Миро и поведение старшей дочери Заворотнюк Анны. Недавно девушка опубликовала в сети серию снимков с отдыха в Италии, где совершенно не была похожа на горюющую дочь.

«Ну, либо дочь – совсем свинья, либо мать – не так уж и больна», – дала характеристику Анне Елена.

Не менее подозрительным выглядит и поведение других родственников актрисы.

«Те редкие заявления, которые они делают, обтекаемы: их можно трактовать по-разному. Эмоционально нагнетают, но точного диагноза не называют. Да, болеет, говорят. А вот чем, собственно, болеет? Может, аллергия у нее или энурез. Или акне», – пишет россиянка.

По мнению Миро, история с болезнью актрисы – попытка уйти от долгов. На такую мысль ее натолкнуло то, что против Заворотнюк было открыто дело за огромные задолженности, однако когда появилась информация о болезни, дело закрыли «из-за невозможности найти должника».

Более того, блогер не исключает, что звезда уже давно не в России:

«Настя просто пропала. Нет ее нигде».

Ранее мы писали, что по социальным сетям ходит все больше слухов о том, что Заворотнюк скончалась из-за тяжелой болезни. По информации журналистов, "прекрасная няня" могла умереть еще несколько месяцев назад. Однако, как утверждают источники, семья держит в секрете эту страшную новость.

Напомним, Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все.

А еще Politeka писала, что Заворотнюк потрясла обращением к сыну, видео облетело сеть.

Также Politeka сообщала, что мужа больной раком Заворотнюк подозревают в романе с коллегой, кадры "измены".