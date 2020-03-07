37-летняя актриса Светлана Ходченкова, которую помнят по фильмам "Квартал 95", соблазнила публику шикарным отдыхом в Дубае

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала своей номер в фешенебельном отеле Bulgari Resort Dubai. Судя по накрытому столу и подписи к фото, Светлана как раз проснулась и готовилась позавтракать. В кадре крупным планом запечатлены яства: в основном это фрукыт и сыры, и сама актриса, восседающая над столом.

Девушка схватилась за голову при виде различных вкусностей. Примечательно, что Светлана предстала в экстракороткой футболке сочного оранжевого оттенка, которая задралась, когда она подняла руку, а также шортиках, размер которых на грани приличия.

Поклонники за считанные минуты поставили более 8000 "сердечек" под этим жарким фото, засыпав актрису поздравлениями с грядущим 8 Марта и комплиментами. А некоторые даже стали напрашиваться на более близкое знакомство.

"Прекрасное фото по атмосфере и настроению!"

"Красотка)💐"

"Красавица🌹С наступающим женским днем Светлана🌹🌹🌹"

"Ммм... Завидую белой завистью ☀️"

"👍замечательный столик"

"Слушай света давай встретимся ты такая необычная"

Ранее мы сообщали, Ходченкова обескуражила образом "стервозной красотки". Изюминкой наряда, безусловно, стала шуба с оригинальным узором светлого оттенка. Ходченкова с пышной прической и в солнечных очках, прижав к себе сумочку, наклонилась вперед, пристально всматриваясь куда-то вдаль.

"Как-весна?! Уже?! Ну допустим ..😎", - подписала кадр артистка.

Кроме того, мы рассказывали, длинноногая блондинка Светлана покорила сеть откровенным фото в купальнике. Девушка сидела на бортике бассейна, опустив ноги в воду и задрав голову от наслаждения, подставив лицо солнечным лучам. Стройные прелести актрисы никого не оставят равнодушным.

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