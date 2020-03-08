Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, пассия экс-вице-премьера Павла Розенко, опубликовала новое яркое фото
Звезда позировала во всем розовом и выглядела счастливо, пишет Politeka.net.
Теледива надела топ с длинными рукавами и принтом в виде ножек в туфельках. Под кофтой виднелись цепочки.
С тонкой талии начиналась воздушная юбочка, которая пришлась по фигуре Елены-Кристины.
Звезда закрыла глаза и улыбалась, распахнув рот. В руках она держала коробку с конфетами.
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"Клубничка... ммм..🍓 В шоколаде... ммм.. 🍫🍓 В йогурте.. ммм.. 🍦🍓 В марципане.. 🍮🍓 Беру три коробки... Лучший сюрприз на 8 марта любимым девочкам 🥰💝💝💝 Тока как такую красотень есть - тут селфи надо делать🤳😁😁😁 С Наступающим нас, девочки!💋💐💐💐🥰", - подписала она фото.
За два часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Такую красоту жалко есть. У меня с нового года ещё шоколадная мышь осталась, до сих пор не открыла, жалко есть)...", "Спасибо, взаимно😍❤️🤗", "Не очень клубнику 😖", "У меня много шоколадных конфет и шоколадных животных) Уже примерно год стоят, никто к ним не притрагивается! Как сувениры 😂👌", "Наряд у Вас просто"бомба"!", "Красиво! 🔥 с наступающим вас, Кристина!!! ❤️❤️", "Шикарные вы", - написали пользователи сети.
Напомним, Елена-Кристина Лебедь предстала в красной легкой куртке и кофте на застежке с капюшоном.
Крупные солнечные очки и яркая помада завершили образ.
В руках теледива держала ключи от авто.
"Люблю Весну в начале марта! Когда весенний луч бодря Как бы резвясь напоминает.. А выключил ли ты утюг с утра??!!!!!🙉🙉🙉 P.S. Помчала🙈 🏎🏎🏎😂", - написала в посте Лебедь.
Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь предстала в "леопардовых" тонах.
На рыжеволосой бестии пиджак и ботинки расцветки этого дикого животного, а также кофточка персикового оттенка и синие рваные на коленях джинсы.
Елена-Кристина позирует в магазине одежды перед зеркалом и улыбается, глядя в свой смартфон.
Телеведущая решила посоветовать публике новые фильмы, которые недавно посмотрела.
Напомним, молодая любовница Розенко поразила фигурой в леопардовом бикини
Также Politeka сообщала, что невеста Розенко рассказала о беде на отдыхе