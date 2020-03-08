Возлюбленная шоумена Александра Реввы (Артур Пирожков), Анжелика, выпустила лимитированную коллекцию часов 

Об этом муж красотки написал на своей странице в Инстаграм, подкрепив пост ярким видео, пишет  Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Красотка предстала перед камерой в белой рубашке. Начинается видео с того, что Анжелике делают макияж, а она смотрит в сторону.

На лице знаменитости - макияж с акцентом на красивые глаза: пышные ресницы и тени - идеально подошли звезде. 

Жена шоумена улыбалась во время съемки или представала совершенно соблазнительной. Она демонстрировала ножки, сидя на стуле.

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Также звезда предстала в белом пиджаке и прозрачной юбке. 

В посте Александр Ревва рассказал, что часы, которые представила его супруга, она сделала вместе с известным брендом. 

За час пост собрал более 115 тысяч лайков и много комментариев. 

"Ваша жена просто потрясающая!❤️", "Да, нет некрасивых женщин, есть недофинансированные", "Часы дарить - к разлуке", "Умоляю, не делай больше губки!!!! 🔥", "Фуфу это что реклама?😀", "Трек бомба 🔥💣", "Часы достойные!...,но девушка ваша достойнее всех похвал!!!☝️👌👍👍👍", "Я вот как раз Часы и не заметила... Весь взор на прекрасную, прелестную девушку!", "Песня просто класс, очень нравится ее ритм", "Часы, не дарят, примета плохая", "Это ваша супруга", "Откуда ты такой красивый 😘😘😘❤️❤️❤️", "Класс🔥", "У кого тоже выходной?", "классно🌺С наилучшими пожеланиями с 8Марта！Вашей жене и всем жещинам.что здесь комментили🙏🌺👑🌞🌎", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анжелика Ревва удивила поклонников новым образом. На своей странице в Instagram девушка на фото позировала в классическом белом пиджаке поверх черного боди и совершенно прозрачной черной юбке.

Красавица сделала вечерний макияж с акцентом на выразительные глаза с тенями коричневого оттенка, а вот губы она решила накрасить нюдовым блеском. Русые локоны она перебросила на одну сторону и слегка их завила.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. 

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее.

Как сообщала Politeka, знойная жена Артура Пирожкова в тесном наряде призналась в любви мальчикам.

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом.