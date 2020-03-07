Российская телеведущая, политик и светская львица Ксения Собчак поделилась с поклонниками очередным откровением

На своей странице в социальной сети Instagram 38-летняя россиянка опубликовала снимок, на котором выглядит по-весеннему свежей, передает Politeka.

На ней – красивое синее платье с глубоким декольте и длинным рукавом, а в качестве аксессуара Ксения выбрала несколько золотых цепочек, одна из которых украшена бриллиантами и изумрудами, а также золотые кольца.

Образ дополняют идеальная укладка и профессиональный макияж.

«Как проводите выходные? Я - валяюсь тюленем и сижу в инсте. Стыдно, но факт)))», – подписала она снимок.

Ранее мы рассказывали, что Собчак обвинила российскую власть в замалчивании реальных масштабов распространения коронавируса.

«Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше, чем вируса, который пока, по статистикe, убивает столько же, сколько пневмония или грипп, но наводит ужас», – пишет она в соцсети.

Телеведущая рассказала, что к ней из Китая прилетел преподаватель для ее сына Платона. Он добрался прямым рейсом, никаких проблем не было. При выходе из самолета у него всего лишь померили температуру. Никаких других тестов никто не проводил. Собчак рассказала, что сняла для учителя отдельную квартиру, чтобы провести тест на коронавирус, прежде чем допустить его к сыну. Но сделать анализ не смогла.

Мы также писали, что бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган серьезно заболел. Он лично обратился за помощью к московским медикам. Мужчина пожаловался специалистам на повышенную температуру и одышку. Ему диагностировали пневмонию, но от госпитализации актер отказался.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак прервала молчание и заговорила о новой беременности.

Как сообщала Politeka, Собчак нелепо оправдалась за действия РФ в Украине: "Там жили россияне, а не украинцы".

Также Politeka писала, что Собчак посветила грудью в смелом декольте и ошарашила новой внешностью: "на себя не похожа".