Украинская певица Джамала показала свое детское фото и рассказала трогательную историю о любви к тюльпанам

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она, маленькая девочка, позирует среди тюльпанов, передает Politeka.

И тут же Джамала поделилась с поклонниками воспоминанием о том, почему для нее тюльпан это – не «просто цветок».

По ее словам, отец, профессиональный музыкант, в конце 80-ых годов бросил музыку и занялся делом, которое позволило бы прокормить семью. Сначала он выращивал овощи, а затем заинтересовался тюльпанами.

Именно тогда в Украине начали появляться редкие сорта из Голландии, и мужчина на последние деньги покупал дорогие луковицы, стараясь разводить их уже самостоятельно. Это был очень кропотливый труд, и на несколько лет тюльпаны стали семейным дело, ведь важно было успеть получить цветы к 8 марта. Продажи начинались с 5 марта.

«И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра, и мы идём в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени. Специальных холодильников у нас не было, а тюльпаны нужно держать в прохладе. Ведь на рынок они должны попасть в презентабельном виде», – вспоминает певица.

Через много лет, в 2017 году, голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala.

«Я радовалась невероятно, в тот момент словно снова вернулась в своё детство 🌷🌷🌷», – пишет звезда.

Недавно ей довелось побывать в теплицах, где профессионально выращивают тюльпаны, и это стало для нее настоящим счастьем.

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