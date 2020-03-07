8 марта ему исполнилось бы 63 года

В США на 63-м году жизни скончался голливудский актер Дэвид Пол

Смерть звезды подтвердил его брат-близнец Питер, передает таблоид EOB News.

Известно, что мужчина скончался во сне утром, 6 марта, не дожив до дня рождения всего двое суток.

Что стало причиной смерти актера, пока неизвестно.

Дэвид родился 8 марта 1957 года в Хартфорте (США). С детства он был увлечен америкнским футболом и борьбой, а когда стал постарше, то начал заниматься бодибилдингом.

Повзрослев, братья открыли свой спортзал-«качалку», однако позже забросили это дело и переехали в Калифорнию, где начали актерскую карьеру.

Мировую популярность накачанным близнецам принес фильм «Няньки», вышедший на экраны в начале 1990-х годов. Самое интересное, что в картине братья носили те же имена, что и в жизни.

Дэвид также снимался в фильмах «Бездушный», «Прирожденные убийцы», «Призрак Голливуда» и других.

Ранее мы писали, что американская актриса Клодетт Невинс скончалась в возрасте 82 года. Семья голливудской звезды объявила, что она умерла в хосписе 20 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Актерская карьера Клодетт длилась шесть десятилетий и включала в себя роли на Бродвее, в региональных театрах, национальных компаниях, многочисленных телевизионных шоу, озвучках и рекламных роликах, - говорится в заявлении семьи. - Компетентная во всем, к чему она прикасалась, Клодетта была забавной, волевой, невероятно дисциплинированной, неустанной в своем стремлении к совершенству. Начав с очень скромного происхождения, Клодетта превратилась в элегантную, выразительную, великолепную женщину, которой восхищались все. Она была великолепна. По ней будут бесконечно скучать».

Мы также писали, что известный российский актер Николай Тонский внезапно ушел из жизни в возрасте 51 года. Известно, что тело актера без признаков жизни обнаружили в его собственной квартире в Москве.

Несколько лет назад он попал в серьезную автокатастрофу, после которой так и не смог полностью восстановиться.

Популярность Николай Тонский приобрел после того, как сыграл в фильмах «Особенности национальной бани» и «Шоу-бой», а также исполнил главную роль в комедии Виктора Волкова «Триста лет спустя».

Напомним, актрису, подменявшую Николь Кидман, убили прямо у дома.

Как сообщала Politeka, умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале с Сарой Джессикой Паркер.

Также Politeka писала, что ушла из жизни известная актриса, Голливуд скорбит: сериалы с ней стали культовыми.