Всем бы такие подарки

Солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, покрасовалась с огромным букетом роз

Фотографию девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке Эрика стоит в красивом облегающем платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Девушка выставила вперед ножку в черных колготках. В руках у Эрики красуется огромный букет роз, который, вероятно, подарил ей поклонник.

«Мои Красотки, поздравляю вас с международным женским праздником! Будьте самые красивые, успешные, любимые, счастливые! С любовью, ваша Кичи», - написала Эрика.

За час пост звезды собрал более 11 тысяч лайков. Поклонники поздравляют артистку в ответ.

«Желаю Счастья и Любви! Они дороже всех подарков. Пускай сбываются мечты в прекрасный День 8 марта!»,

«С праздником. Милая, будь счастлива»,

«С 8 марта тебя дорогая, ты удивительная девушка, милая, добрая, женственная, без звезды во лбу, а потому и очаровательная!)) Желаю нам всем женского счастья здоровья и успехов!»,

«С 8 марта принцесса, с праздником куколка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег поделилась фотографией из спортзала. На кадрах в сториз она красуется у зеркала. На певице топ с внушительной зоной декольте, а также лосины для тренировок. Волосы певица оставила распущенными.

Как известно, Эрика Герцег поет в «ВИА Гре» с 2013 года. Она стала солисткой группы после победы в шоу «Хочу в ВИА Гру». Эрика венгерка, хотя и жила в Украине. В детстве она посещала венгерскую школу, но после того, как правила пересечения границы были усовершенствованы, ей пришлось пойти учиться в украинскую школу.

Напомним, что Эрика Герцег выпятила самые аппетитные места в смелом костюме: «мужчины в ауте».

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег в кружевном белье побаловалась прямо в машине: «Потрясающие объемы!».

Также Politeka писала, что Эрика Герцег сверкнула пышным бюстом в компании полуголых красоток: «вот это страсть».