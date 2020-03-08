Российская певица Алла Пугачева поздравила своих поклонников с 8 марта

Поздравление звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. Она сопроводила пост свежей фотографией. На снимке Пугачева смеется с закрытыми глазами. Примадонна надела шляпку на свои белокурые волосы. Видно, что у артистки нарощенные ресницы.

«Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу», - написала артистка.

Менее чем за час Пугачева собрала 34 тысячи лайков под своим постом. Поклонники одарили примадонну комплиментами.

«Прекрасная Аллочка! Весенний ветер пусть несёт Вам здоровье и счастье любви!», «Женщина без возраста», «С праздником! Вы лучшая женщина на свете!», «Классная шляпа», «Спасибо и Вас с праздником и побольше добрых и светлых дней», «Просто солнышко», «Алла-навсегда», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на фото хорошо видно последствия пластических операций Пугачевой. 70-летняя артистка ранее признавалась, что обращалась за помощью к пластическим хирургам, но делала только простые манипуляции под местным накозом.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву вовлекли в судебный скандал. Предпринимательница из Урала обвинила певицу в присвоении бренда. Речь идет о бренде «Кристина». Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Она учредитель ООО "Кристина". Пугачева, как известно, тоже владеет брендом «Кристина». Также у примадонны есть права на бренды «Филипп Киркоров», "Рождественские встречи", "Примадонна", «Мадам Брошкина». Получится ли у женщины из Урала выиграть дело против Пугачевой, покажет время.

Напомним, что возлюбленный Пугачевой облысел, скандальное фото наделало шума: "Старость не щадит".

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