Алла Пугачова опинилася втягнутою в судовий скандал. Підприємниця з Уралу звинуватила артистку у привласненні бренду

Так, 4 березня суд з інтелектуальних прав зареєстрував позов від жительки Ямало-Ненецького автономного округу Крістіни Мартиросян. Згідно з документами, відповідачем повинна виступити Алла Борисівна, пишуть російські ЗМІ.

Про заявницю відомо, що вона займається виробництвом хліба, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок. Як зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ІП Мартиросян – засновник новоуренгойського ТОВ "Крістіна", де займаються "ресторанами і послугами по доставці продуктів харчування".

Яким чином Алла Борисівна змогла перейти дорогу бізнесвумен з Уралу, поки неясно. Нагадаємо, артистка володіє декількома товарними знаками, серед яких "Філіп Кіркоров", "Різдвяні зустрічі", "Примадонна", "Мадам Брошкіна" і "Крістіна". Швидше за все, останній і став причиною позову.

Раніше ми повідомляли, Пугачова відповіла на скандальні заяви зірки українського шоубізу Сергія Сосєдова - колишнього судді "Х-фактора".

«Раніше він мене хвалив, тепер паплюжить. Я читаю і дивлюся іноді, що він несе! І після цього його звуть на ток-шоу, ймовірно, платять гроші. Правда, не думаю, що дуже великі», - поділилася співачка, додавши, що жаліє його і не стане подавати в суд за наклеп.

При цьому варто згадати, що саме про артистку говорив Сосєдов: «У неї вже давно немає голосу, це не спів. Сьогодні будь-який заспіває з вулиці. У 70 років співачка не знайшла ні мудрості, ні доброти, нічого!».

Також ми розповідали, російська телеведуча Лєра Кудрявцева не буде в цьому році вести церемонію вручення премій МУЗ-ТВ - незмінну теледіву замінили співачкою Ольгою Бузовою. Скандал облетів мережу. За однією з версій, чому Кудрявцеву позбавили роботи, - до цього доклала руку Пугачова, яка образилася на неї.

Примадонну глибоко образило те, що Кудрявцева обговорювала її "постільні успіхи", запросивши на шоу "Секрет на мільйон" її колишніх чоловіків. Пугачова, мовляв, ще в минулому році намагалася позбавити Кудрявцеву шансу вести церемонію, але було вже пізно щось змінювати. А ось в цьому році бажання примадонни збулося.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінове заяву: "Може померти...".

Як повідомляла Politeka, скандал навколо Пугачової розгорівся з новою силою, Лоза не стримався: «Робить, що їй заманеться».

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