Російського співака Філіпа Кіркорова підловили в самий невідповідний момент

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, колишнього коханця російської примадонни Алли Пугачової підловили в момент, коли він засвітився на публіці без перуки.

Скандальне фото було опубліковано в одному з спільнот соцмережі "ВКонтакте".

На опублікованому знімку видно, що пишна зачіска російської зірки Філіпа Кіркорова значно порідшала. На потилиці виконавця видно сильну лисину.

"Без перуки вже помітні вікові зміни. Ну Філіпу ні багато ні мало 52 роки", — йдеться у підписі до публікації.

Судячи по скандального знімка, старість абсолютно не щадить Філіпа Кіркорова, тому нинішній чоловік Алли Пугачової Максим Галкін може спати спокійно.

Раніше ми розповідали про те, що Філіп Кіркоров зібрався "помирити" Україну з Російською Федерацією. За його словами, він готовий говорити з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин між країнами.

"Хтось повинен їх відновлювати. Будемо виправляти, буду говорити з другом. Якщо мені випаде ця місія, щоб налагодити відносини і зробити "місток дружби", я поїду в Україну. Якщо СБУ пустить", - підкреслив російський співак.

Варто відзначити, що російську зірку Філіпа Кіркорова внесли в базу "Миротворця" після того, як він порушив українське законодавство і відвідав окупований Крим у 2015 році.

Також ми розповідали про те, як Філіп Кіркоров ошелешив правдою про Аллу Пугачову. Король поп-музики привітав свою колишню дружину Аллу Пугачову з її святом і опублікував листівку з підписом "Весну дозволяю".

Мова йде про свято, яке Алла Пугачова одного разу придумала для себе. Примадонна щорічно відзначає першу неділю весни. Вона збирає друзів, купує жовті квіти і святкує прихід весни. Наприкінці застілля друзі Пугачової тричі кричать: "Весну дозволяємо!".

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