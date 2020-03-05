Російську зірку телебачення Леру Кудрявцеву, кохану співака Сергія Лазарєва, "посунули" з місця ведучої вручення премії МУЗ-ТВ. Кажуть, що до цього може бути причетна Алла Пугачова

Кудрявцева дізналася зі ЗМІ про те, що її звільнили, замінивши скандальною Ольгою Бузовою. Ведуча різко відреагувала, образившись на генерального директора телеканалу МУЗ-ТВ Армана Давлетярова, з яким багато років дружила, пишуть "Дні.ру".

"Коли дізнаєшся новини зі ЗМІ, а не від свого друга, виникає питання, чи є взагалі дружба", – заявила Кудрявцева.

Давлетяров відмовився коментувати заміну, проте багато хто пов'язують подію з тиском з боку Пугачової. Виявляється, примадонна затаїла образу на Кудрявецву ще після випуску передачі "Секрет на мільйон", який був присвячений її ювілею. Справа в тому, що гостями шоу стали колишні коханці Алли Борисівни (екс-чоловік Міколас Орбакас і екс-коханець Сергій Челобанов), яким Кудрявцева задавала нескромні "постільні" питання, пов'язані з Пугачовою. Останню выбісило, що її особисте життя стало надбанням громадськості.

Примадонна досить жорстко прокоментувала ситуацію, заговоривши про те, що заради рейтингу Кудрявцева не посоромилася зачепити її за живе: "Як із смітника вискакує дуже красива дівчина і починає запитувати: "Скажіть, а ви спали з нею? А яка вона в ліжку?" Не суджу людей, вони повинні відповідати, раз прийшли. Але мене дивує рівень ведучих, які вважають, що це піднімає їм рейтинг".

Кудрявцева, в свою чергу, також бурхливо відреагувала на випад Пугачової, заявивши, що вона виконувала лише свою журналістську роботу, задаючи саме ті питання, відповіді на які хоче почути публіка: "Та сама, для якої Алла Борисівна співає вже багато років".

Тим не менш Лера все ж вела захід у минулому році, майже відразу після скандалу. Кажуть, що примадонна і тоді хотіла від неї позбутися, але міняти що-небудь було вже пізно - імена ведучих вручення премії назвали до виходу скандального шоу з "брудною білизною" Алли Борисівни.

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