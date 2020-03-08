37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, трогательно поздравила всех женщин с 8 марта

Поздравление звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. Она сопроводила свой пост соблазнительным снимком из новой фотосессии. Девушка оголила свои длинные ноги, выставив их вперед. На Анжелике надето маленькое черное платье, а сверху на ней накинут мужской пиджак. Кроме этого, Анжелика сделала вечерний макияж и укладку.

«Ты украшение этого мира!! Всегда помни об этом!! Мысли добрее, не бойся быть слабой, дари любовь, излучай свет. Только ты есть у себя!!! Люби себя!! Пусть из твоих уст всегда льётся песня...песня о любви к этому несовершенному миру», - написала Ревва.

За час пост Анжелики собрал почти 5 тысяч лайков. Девушки написали множество комплиментов и поздравлений в ответ на слова Реввы.

«Анжелика, как всегда, великолепна. Спасибо за поздравление!», «Бомбическая», «Как красиво!!!!! И как кстати!! Именно когда очень грустно. С Праздником», «Какая шикарная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ревва поделилась снимком, на котором она предстала в темном гольфе, который обтянул ее сочные прелести, перчатках с обрезанными пальцами и со множеством аксессуаров на руках. Девушка прорекламировала собственные часы, выпуском которых занимается вместе с известной фабрикой "Ника". Жена Пирожкова распустила волосы и нанесла яркий макияж, придав с помощью "стрелок" выразительности глазам.

Как известно, Анжелика и Александр Ревва вместе уже более 10 лет. Они воспитывают двух дочерей. Их пару считают одной из самых ярких в российском шоу-бизнесе.

Напомним, что Анжелика Ревва посветила пятой точкой в прозрачной юбке: "Просто потрясающая!".

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