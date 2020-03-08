Кохана шоумена Олександра Ревви (Артур Пирожков), Анжеліка, випустила лімітовану колекцію годинників

Про це чоловік красуні написав на своїй сторінці в Instagram, підкріпивши пост яскравим відео, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня постала перед камерою в білій сорочці. Починається відео з того, що Анжеліці роблять макіяж, а вона дивиться в сторону.

На обличчі знаменитості - макіяж з акцентом на красиві очі: пишні вії і тіні ідеально підійшли зірці.

Дружина шоумена посміхалася під час зйомки або поставала зовсім спокусливою. Вона демонструвала ніжки, сидячи на стільці.

Також зірка з'явилася в білому піджаку і прозорій спідниці.

В пості Олександр Ревва розповів, що годинники, які представила його дружина, вона зробила разом з відомим брендом.

За годину пост зібрав понад 115 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ваша дружина просто приголомшлива!❤️", "Так, немає некрасивих жінок, є недофінансовані", "Годинник дарувати - до розлуки", "Благаю, не роби більше губки!!!! 🔥", "Фуфу що це реклама?😀", "Трек бомба 🔥💣", "Годинники гідні!...,але дівчина ваша гідна всіх похвал!!!☝️👌👍👍👍", "Я от як раз Годинник і не помітила... Весь погляд на прекрасну, чарівну дівчину!", "Пісня просто клас, дуже подобається її ритм", "Годинник, не дарують, погана прикмета", "Це ваша дружина", "Звідки ти такий гарний 😘😘😘❤️❤️❤️", "Клас🔥", "У кого теж вихідний?", "класно🌺З найкращими побажаннями з 8Березня！Вашій дружині і всім жінкам.що тут комментили🙏🌺👑🌞🌎", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анжеліка Ревва здивувала шанувальників новим образом. На своїй сторінці в Instagram дівчина на фото позувала в класичному білому піджаку поверх чорного боді і абсолютно прозорій чорній спідниці.

Красуня зробила вечірній макіяж з акцентом на виразні очі з тінями коричневого відтінку, а ось губи вона вирішила нафарбувати нюдовим блиском. Русяві локони вона перекинула на один бік і злегка їх завила.

Шанувальники обсипали зірку компліментами.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве.

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