Кохана шоумена Олександра Ревви Анжеліка показала, як вона знімалася для реклами у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Олександр Ревва був знатним холостяком і сам цього не заперечував. Одружуватися до 40 років він вважав дурістю. Але все пішло про іншому після зустрічі з Анжелікою.

Дівчина в свою чергу поважає чоловіка і приймає всі його ідеї. Вона дуже освічена і говорить на декількох мовах. До того дружина артиста дуже господарська і знає як влаштувати для чоловіка відпочинок після робочого дня. Крім того, вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де показує фото з повсякденного життя, а також знімки з роботи і професійних фотосесій.

В цей раз, дружина шоумена Олександра Ревви, що виступає під псевдонімом Артур Пирожков, здивувала шанувальників зоряної сім'ї новим образом. На своїй сторінці в Instagram Анжеліка Ревва виклала кілька знімків, на яких позує в класичному білому піджаку поверх чорного боді і абсолютно прозорій чорній спідниці.

Красуня зробила вечірній макіяж з акцентом на виразні очі з тінями коричневого відтінку, а ось губи вона вирішила нафарбувати нюдовым блиском. Русяві локони вона перекинула на один бік і злегка їх завила.

Шанувальники були зачаровані новим образом своєї стильної улюблениці, вони не шкодували компліментів у бік дівчини.

"Чарівна 🌺🌟💐", "Ангел! Ангеліна...🦁💐⭐☄️", " Красива❤️❤️❤️", "найкрасивіша королева !❤️", "Божевільна😍", "Ви - дуже гарна жінка, Анжеліка. Очі-це дзеркало душі, всі знають. У Вас великі і красиві очі🌹", "У всіх просто фотографії, а у вас супер-мега-класне фото!❤️♥️", "Фото — бомба, супер!!! Та це не фотографія, а справжній портрет, розумної, красивої, успішної і стильної леді!💖".

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве.

Як повідомляла Politeka, спекотна дружина Артура Пирожкова в тісному вбранні зізналася в любові хлопчикам.

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова зворушила сімейними фото молодшої дочки з пухнастим другом.