Український телеведучий і зірка шоу «Танці з зірками» Володимир Остапчук спробував виправдатися за провокаційне фото з новою коханою

Як відомо, 1 березня шоумен опублікував у себе в соцмережах знімок, на якому видно жіночу руку. Саму дівчину він вирішив не показувати, враховуючи скандал навколо його персони, пов'язаний з гучним розлученням.

«Весна – це любов», - підписав Остапчук фотографію.

Очікувано, знімок викликав хвилю обурення в соцмережах, у коментарях в Остапчука залишили безліч гнівних висловлювань. Людей обурив той факт, що Остапчук говорить про любов, хоча сам тільки недавно розлучився та ще й залишив двох дітей.

У коментарі телеграм-каналу Соломії Вітвіцької Остапчук зізнався, що робить це заради провокацій. За його словами, він публікує подібні фото, щоб у людей виникали питання. Відповідати ж на ці питання він не збирається. Він додав, що таким чином перевіряє, скільки "адекватних людей" підписано на нього в Instagram.

«Для мене дивно, що люди лізуть в інше життя… Це мої руки. Всі три. Я це запостив не для того, щоб дати відповідь, а для того щоб викликати питання у людей», - зізнався телеведучий.

Нагадаємо, що увага ЗМІ і українців виявилася прикутою до Остапчука після того, як його дружина Олена розповіла журналістам, що її чоловік гуляв, пішов до іншої жінки і перестав давати гроші на дітей. До речі, журналістам вдалося з'ясувати, що Остапчук, найімовірніше, зустрічається з 33-річною Христиною, яка працює нотаріусом.

Раніше ми писали, що телеведучий поділився фотографією, на якій він у коричневому костюмі та чорних окулярах. Під піджак Остапчук надів водолазку в тон костюма. Судячи з тексту під фото, шоумен всерйоз зайнявся розкруткою свого інтернет-магазину, в якому він пропонує різні брендовані товари під хештегом «подбухиваю».

Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав загальне фото з коханкою, пікантні фото облетіли мережу.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук змінився до невпізнання після розлучення: нове фото говорить саме за себе.

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