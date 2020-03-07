Подружка популярного українського телеведучого Володимира Остапчука похвалилася пікантним знімком

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Володимир Остапчук після розставання з матір'ю його двох дітей Оленою Войченко, довгий час приховував своє особисте життя. Хоча його дружина зазначала, що розлучення відбувся через постійні зради телеведучого.

Яке ж було здивування шанувальників телеведучої, коли найуважніші з них розвідали про його нову коханку - 33-річного нотаріуса на ім'я Христина. Зараз за її сторінкою в Instagram стежать тисячі українців, звертаючи увагу на кожне нове фото.

Нещодавно дівчина виклала пікантний кадр у своєму блозі, який отримав безліч лайків та коментарів. У пості дівчина заговорила про жіночу сексуальність, яка і допомогла їй завоювати серце шоумена:



1. Феромони! Погодьтеся, як важливі запахи! І я зараз не про парфуми! Природний запах наша візитка! І відображення сексуальності!

⠀

2. Емоційна відкритість! Коли дівчина відкрита і всіма своїми рухами показує, що готова до знайомства, зближення, спілкування і тд! І чоловік робить хід у відповідь. Створюється чуттєве поле для двох.

⠀

3. Здатність отримувати задоволення від життя і від сексу. Ми самі часто не усвідомлюємо, як внутрішні бар'єри заважають нам. Звільняючись від помилкового сорому у відносинах і витягуючи з підсвідомості нашу сексуальність ми станемо на крок ближче до «жіночої внутрішньої гармонії, впевненості»!

4. Мозок!!!! Найсексуальніше в жінці - це мозок! Мільйони красивих жінок, з великою/маленькою груддю, сідницями, довгими ногами, але Та, у якої є мозок, завжди буде серед них першою!

На знімку вона позує в темно-зеленому пальто на голе тіло. Примітно, що дівчина стоїть босою, трохи оголивши плече і кокетливо виставивши струнку ніжку. Зазначимо, що зелений є одним з найбільш трендових кольорів цього сезону. Завершують лук вечірній макіяж і красиво укладене локонами волосся.

Нагадаємо, Остапчук після пікантного фото з коханкою ошелешив зізнанням.

Як повідомляла Politeka, Остапчук показав загальне фото з коханкою, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Остапчук змінився до невпізнання після розлучення: нове фото говорить саме за себе.