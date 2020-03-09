Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", поделилась влажным фото в Инстаграм

На фото Алла позирует в черном мини-купальнике. Она стоит в душевой кабинке под потоком воды. Волосы у модели были распущены. На фоне можно увидеть поручень, бамбуковые стены, а также стеклянное перекрытие. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Алла вы бесспорно прекрасны, уверена как для модели идеальны, но мне хочется вас немного накормить", "Никакой фигуры нет, доска:-)", "Отличная фигура, чем завидовать попробуйте с собой сделать, чтобы хоть похожей стать", "Спасибо вам за то что вы есть. Вы просто Богиня!".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская топ-модель Алла Костромичева порадовала поклонников ярким фото с отдыха.

Ведущая популярного шоу «Топ модель по-украински» не так давно отправилась в путешествие по Африке. Модель часто делится с подписчиками фотографиями своих приключений в соцсетях.

Костромичева поделилась новым ярким фото, на котором она позирует на фоне пальм и местных домов. На снимке модель полусидит на некоем ограждении, запрокинув назад голову с закрытыми глазами и широко раскинув руки.

Сообщалось, что ведущая "Топ-модель по-украински" сверкнула "близняшками" в глубоком декольте.

На фото Алла позирует в черном платье с глубоким декольте и без белья. Костромичева в этот раз была с распущенными волосами, а в руках держала телефон и бутылку шампанского. Рядом можно увидеть в красном и нательном наряде ее знакомых. Причем, у средней девушки, может показаться, что она позирует только с черными узорами на теле. Фото получилось интересным и эффектняым.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" сняла всю одежду ради жаркой фотосессии в ванной

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Также Politeka сообщала, что ведущая "Топ-модель по-украински" показала свои достоинства в мини-шортах



