Эмилия Кларк, Анджелина Джоли, Николь Кидман и другие красотки не отказываются от жарких сцен в кино

Шарлиз Терон точно не стесняется снимать лишнее в кино. Она еще в одном из первых фильмов "Два дня в долине", сняла одежду. После этого было много ролей, где ей пришлось показывать женскую красоту. Об этом пишет "Космополитен".

«Я не считаю это чем-то плохим. Читаю сценарий, если сцена оправдана, я в ней снимусь», — говорит актриса.

Эмилия Кларк, звезда "Игры престолов", начала играть во взрослых сценах уже в первом сезоне. Есть мнение, что актриса после третьего сезона прописала в контракте пункт, по которому больше не покажет свое тело. Но это не помешало ей быть обнаженной в шестом сезоне, хотя сцена там не имела сексуального подтекста.

Актриса рассказала, что отказалась от учавствия в кастинге «Пятидесяти оттенках серого» из-за слишком откровенных сцен.

Майкл Фассбендер снял с себя все и показал, чем отчилается мальчик от девочки. Актер разрешил снимать его в любых ракурсах и доверил дело режиссеру: «У меня есть пенис, как и у половины зрителей. А многие из другой половины прекрасно знают, что это».

Энн Хэтэуэй снялась в фильме "Любовь и другие лекарства", где ей пришлось поступиться принципами: «Есть люди, которые без проблем разденутся… Но они боятся показаться беззащитными или открыть всю глубину эмоций… Для меня важна не „обнаженка“, а интимность момента».

Анджелина Джоли уже доказала, что ей ничего не страшно. Она играла много раз в откровенных сценах.

В ноябре прошлого года Джоли появилась на обложке журнала Harper’s Bazaar: «Мое тело через многое прошло за последние годы, особенно за четыре года, и у меня есть видимые и невидимые шрамы», которые напоминают ей об этом.

У Николь Кидман уже первые фильмы требовали обнаженных сцен. Актриса уверена, что ее личные проблемы не должны мешать игре: «Я не думаю о том, что я раздета… Мои личные проблемы не должны мешать актерству. Как только я задумываюсь, приемлемо ли раздеваться на экране, я перестаю играть».

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