Известная украинская певица Гайтана показала новый кадр в сети Инстаграм

На фото Гайтана позирует в белой блузке и без белья. Она расположилась на белых простынях в кровати. На фоне можно увидеть ведро с цветами. Певица в этот раз позировала с распущенными ровными волосами. Фото получилось очень нежным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"С наступившим праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, девчонки!", - написала Гайтана.

Под фото поставили более 200 лайков и написали несколько комментариев. Пользователи поздравляли певицу с праздником и желали ей всего самого лучшего.

Ранее мы сообщали, что известная отечественная артистка с экзотическими корнями Гайтана поактивничала в популярной соцсети и заоодно свою роскошную фигуру фанам продемонстрировала.

«Пришло время нам стать ближе! Я собрала для вас 7 интересных фактов обо мне, 2 из которых неправда. Угадай! Пиши в комментариях свои варианты и совсем скоро узнаешь правильный ответ!», - продолжительно подписала свой новый пост звезда сцены, подписчики же активно участвуют в затее Гайтаны и кроме того, пишут о красоте артистки.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала новый образ в коротком наряде.

На фото Гайтана позировала в коротком платье выше колена. Зона декольте была почти закрыта, но можно заметить, что певица без белья. Волосы в этот раз артистка решила собрать в хвост. Она позировала рядом со столом и оперлась об тумбочку. На фоне можно увидеть зеркала.

Напомним, Гайтана в откровенном боди выставила напоказ аппетитные формы

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