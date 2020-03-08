Известный украинский телеведущий и хореограф Влад Яма поздравил женщин с праздником в Инстаграм

На кадрах Яма позирует крупным планом перед камерой и бреет свою голову. Одежды на Владе не оказалось совсем. На фоне можно увидеть дверь и полотенце. Скорее всего, танцор решил показать себя в ванной комнате. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девченки, просто знайте, что все в этой жизни хорошее происходит так или иначе из-за вас, ради вас или просто для вас. Поэтому я желаю, чтобы рядом с каждой из вас был настоящий мужчина", - сказал Яма, после чего видео оборвалось.

Ранее мы сообщали, что загорелая жена Ямы сверкнула румяными прелестями перед мужем.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Лилия Яма вместе с публикацией необыкновенной красоты снимков и видео написала большой пост в инстаграм о круизе с мужем на остров Оушей-Кей.

На первом опубликованном снимке красотка держит за руку Влада на фоне лазурной воды в бикини и джинсовых шортах.

«Накануне мы встретили знакомых, упомянули им про круиз и наш маршрут. На что они сказали: «остров скучный, сырой и неинтересный» (немного расстроились конечно, ну ладно). И каково было моё удивление и недоумение, когда моя нога только ступила на остров. Я даже не знаю, как выразить все те чувства, которые меня переполняли», – восхищается жена хореографа.

Сообщалось, что известный украинский танцор Влад Яма показал совместный снимок с женой Лилианной на пляже.

Фотографию Яма опубликовал на своей странице в Инстаграм. На снимке он лежит на песке в одних плавках. Артист сбрил бороду, благодаря чему стал выглядеть на несколько лет моложе. Его жена Лилия улеглась сверху. На ней яркий розовый купальник спортивного кроя. Девушка соблазнительно выгнулась, выпятив свою «пятую точку». Также она показала язык на камеру.

Напомним, Влад Яма похвастался стильным образом в компании коллеги

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