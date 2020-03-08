Известная украинская певица Корсун MARUV Анна показала новое фото в Инстаграм

На фото Анна позирует в розовом платье. Из-под него виднелись лямки для чулков, которых их держали. Зона декольте у Корсун была в виде сердечка. Также образ дополнила певица длинными перчатками. Волосы были собраны у артистки в два хвостика, которые торчали спереди. Образ очень напоминает героиню Харли Квинн из "Отряда Самоубийц". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"С 8 марта кошечки. Пусть у нас будет все и нам за это ничего не будет", - написала Корсун.

"И киска наконец найдёт прописку", "Почему такие дорогие билеты в Мариуполе", "Пускай вам красотки будет только праздник ;)", "т всей души и сердца поздравляю очень,очень красивую,сексуальную девушку С Праздником весны и девушек!", "праздником Марув)блистайте творчеством и красотой)", "И тебя с праздником".

Ранее мы сообщали, что скандально известная украинская певица MARUV удивила естественным видом без макияжа.

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори звезда решила похвастаться подготовкой к выступлению.

Анна является любительницей удивить не только яркими латексными образами на выступлениях, но еще и провокационными и весьма откровенными танцами во время концертов. Главной изюминкой таких выступлений является то, что команде Анны и ей самой приходится делать все танцевальные движения на необычно высоких каблуках.

Сообщалось, что украинская певица MARUV показала, как поддерживает фигуру в форме.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в шубе и черном боди.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных.

Напомним, MARUV в розовом кружеве посветила пятой точкой

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