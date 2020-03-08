Известная украинская балерина Екатерина Кухар показала новое фото в Инстаграм

На фото Екатерина позирует в белом халате. Она присела на коленки, чтобы быть на уровне с дочерью. Волосы у Кухар были распущены. Руками она держала за ноги дочь. Сама девочка стояла с завязанным хвостом и белой одежде. Она красила маму помадой или чем-то подобным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девочки, сегодня же наш день! Правда, сын поздравил меня сегодня с Днём Матери... Так что у кого что, а я праздную два праздника))", - написала Екатерина.

Фанаты успели поставить более 4 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых поздравляли Кухар и дочку.

Ранее мы сообщали, что украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар гастролировала за границей.

Екатерина Кухар два месяца находилась на гастролях во Франции и забросала сеть невероятными снимками, сделанными в интересных местах.

На последних фото, которые она разместила в Инстаграм, балерина прогуляла по Парижу в длинном темном пальто, удобных коротких сапогах и без макияжа на лице.

Красотка предстала перед всеми не накрашенной, лишь выделялись ее черные брови и карие глаза.

Сообщалось, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.

Звезда предстала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.

Екатерина откинула плед и показала свои красивые ножки. Кухар распустила волосы, и немного наклонила голову. Она дотронулась к плечам мужа и улыбнулась.

В посте Екатерина поздравила всех с праздником и рассказала о необычном "подарке" мужу. Как оказалось, красотка улетела от Александра в Берлин, а поселившись в отеле открыла чемодан и увидела сюрприз от него - коробку конфет.

Напомним, сын Екатерины Кухар поразил внешностью, личные кадры облетели сеть

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