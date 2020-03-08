Известная украинская балерина Екатерина Кухар показала новое фото в Инстаграм
На фото Екатерина позирует в белом халате. Она присела на коленки, чтобы быть на уровне с дочерью. Волосы у Кухар были распущены. Руками она держала за ноги дочь. Сама девочка стояла с завязанным хвостом и белой одежде. Она красила маму помадой или чем-то подобным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Девочки, сегодня же наш день! Правда, сын поздравил меня сегодня с Днём Матери... Так что у кого что, а я праздную два праздника))", - написала Екатерина.
Обвал доллара, ЧП на украинском заводе и карантин в Раде — главное за ночь
Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа: "При всем параде"
"Крах гривны": украинцам пояснили, чего ждать от курса в ближайшее время
Важную дорогу Одессы перекроют на три месяца: как изменится маршрут
Фанаты успели поставить более 4 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых поздравляли Кухар и дочку.
Ранее мы сообщали, что украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар гастролировала за границей.
Екатерина Кухар два месяца находилась на гастролях во Франции и забросала сеть невероятными снимками, сделанными в интересных местах.
На последних фото, которые она разместила в Инстаграм, балерина прогуляла по Парижу в длинном темном пальто, удобных коротких сапогах и без макияжа на лице.
Красотка предстала перед всеми не накрашенной, лишь выделялись ее черные брови и карие глаза.
Сообщалось, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.
Звезда предстала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.
Екатерина откинула плед и показала свои красивые ножки. Кухар распустила волосы, и немного наклонила голову. Она дотронулась к плечам мужа и улыбнулась.
В посте Екатерина поздравила всех с праздником и рассказала о необычном "подарке" мужу. Как оказалось, красотка улетела от Александра в Берлин, а поселившись в отеле открыла чемодан и увидела сюрприз от него - коробку конфет.
Напомним, сын Екатерины Кухар поразил внешностью, личные кадры облетели сеть
А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачной накидке
Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" покорила натуральной красотой без макияжа