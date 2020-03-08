Известная украинская певица Наталья Могилевская показала совместное выступление с Максом Барских в Инстаграм

На фото Наталья позирует в черных штанах и майке или чем-то подобном. Макс был в джинсах и промокшей футболке. Пара выступала под дождем. Они друг друга обнимали. Фото оказалось с "Фабрики звезд 2009". На фоне, кроме дождя, ничего не видно. Об этом пишет Politeka.

"Макс, с днём рожденья! Радуюсь твоим успехам! Будь счастлив! Ищи новые смыслы на новой высоте. Люби жизнь. Люби себя - ты прекрасен! Ps Это было отличное выступление. Фабрика Звёзд 2009", - написала Наталья.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков. Также они поздравляли Наташу с женским днем, а Макса с его праздником.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская стала тренером на популярном шоу "Лига Смеха".

Звезда опубликовала несколько кадров, сделанных во время съемки проекта в своем Инстаграм. Артистка вбрала легкое платье леопардовой расцветки. Наряд выделил пышную грудь и тонкую талию Натальи.

Певица сделала укладку из волнистых волос и макияж с акцентом на глаза. Завершали ее обрах украшения и яркий маникюр.

На фото артистка позировала за кулисами вместе с другими тренерами и звездами, например - артистом "Квартала 95" Евгением Кошевым, певицей Надей Дорофеевой и исполнителем Виктором Павликом.

Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская написала пост к Дню Святого Валентина.

На фото Могилевская позирует в красном платье с большим декольте. Волосы решила оставить распущенными. Одной рукой она подняла юбку. Фото было сделано крупным планом, на фоне ничего не видно.

"Самое сильное прекрасное что может человек испытать на планете Земля - Любовь! Это самый лучший способ познать Бога. Я поздравляю Вас, мои любимые, и благодарю свою жизнь за этот год, за песню « Покохала», за бесконечное счастье, за все уроки что приходится прожить", - написала певица.

Напомним, Могилевская наконец показала, кто завоевал ее сердце

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