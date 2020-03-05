Украинская певица Наталья Могилевская показала свое любимое существо

Артистка опубликовала новый пост в Инстаграм, на фото которого позировала не сама, пишет Politeka.net. Звезда предстала крупным планом вместе со свей собачкой на руках.

Наталья прижалась к животному и "зарылась" носом в его шерсти. Она обнимала песика, который смотрел в сторону.

Сама Могилевская распустила волосы, а на ее лице был едва заметный макияж.

"Мой Масик ❤️ Фотосессия для журнала Interior Какой домашний любимец есть у вас?", - подписала снимок звезда.

За 11 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"У кого есть йорик, тот точно знает, что это самая любимая собака в мире 😘 это маленький ребёнок и в то же время защитник самый злой😊", "Приютовская собачка Кора, наша любимица", "Глухой кот , хомяк Валера , рыбка Жасмин, улитка ахатина Алиса. Котик Снежек", "Собакей-Келвин ,кот-Нафаня ,кошка-Анфиса,кошка-Ася ,кошка-Соня 😻", "Очень красивая и настоящая фотография!!", "Йорик! Изабель) и окрас такой же", "Черепаха, которой 18 лет, собака 💗", "А у нас рыжая, прерыжая собачка", "А Вы с ним похожи🙂", "Ни детей, ни семьи, остался только Масик", "Метиска Ася)))))) самый любимый член семьи 🐶🐕❤️", "Вот мой гангстер 😍", "У меня тоже йорик Тимоша😍🐶🥰", "Такое же чудо, йорк Дарси❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская предстала в игривом образе. Звезда смотрела в камеру и ярко улыбалась. На ее лице - макияж с акцентом на глаза.

Простая прическа в виде каре и массивная сережка придали образу некой элегантности.

В посте артистка рассказала о концертах в Днепре и Николаеве, а также о своем треннинге.

"Внутри каждого из нас живет наш лучший учитель, и им являемся мы сами, только мы его не слышим!", - написала украинская знаменитость в конце.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская рассказала о стоматологической операции, которую ей пришлось перенести. И показала щеку после нее. Она накрасила щеку и написала на ней "Хомяк". Могилевская заключила, что именно таким отношением отличаются творческие люди от обычных.

Напомним, Бесстыжая Могилевская посветила гордостью в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что Могилевская завела нового мужчину и неожиданно заговорила о личном

Также Politeka писала, что Могилевская засветила свое достоинство в экстремальном разрезе