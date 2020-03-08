Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала новый кадр в Инстаграм

На фото Вера позирует в классическом костюме: черные штаны, блузка, каблуки и галстук. Только туфли она сняла, налила в них что-то и пила с них на камеру. В этот момент она сидела на столе, одна нога свисала с него, а вторая лежала на нем. На фоне можно увидеть стулья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение - праздник !!! Всех вас обнимаю , мои прекрасные!! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте", - написала Брежнева.

Фанаты успели поставить более 20 тысяч лайков под публикацией. Также они написали множество поздравлений и отметили красоту Веры, а один из пользователь написал: "Что ты творишь?".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Вера Брежнева появилась коротком топе во время концерта в Нью-Йорке.

Несколько часов назад стало известно, что звезда отправилась в заграничный тур по США и уже успела выступить в Чикаго и Нью-Йорке.

Так, сегодня Вера представила фотоотчет с концерта ,на котором появилась в откровенной юбке с разрезом и коротеньком топе на едва заметных бретелях.

«Сегодня у нас концерт в Нью-Йорке. Предпоследний в туре) и в «зиме». Завтра Майами. Каждый день новый полёт, новый город. Но круто, когда удаётся хоть немного прогуляться, посмотреть, почувствовать... Особенно #newyork», – написала Вера немного ранее под постом.

Сообщалось, что украинская певица Вера Брежнева показала, как приняла участие в съемках российского шоу.

Так, во время записи шоу артистка предстала перед поклонниками с легким макияжем на лице, в светлых джинсах с заниженной талией и боди черного цвета с высокой посадкой. Однако далеко не дерзкий наряд Веры привлек к себе внимание.

Дело в том, что звезде пришлось раздеться перед телеведущими, чтобы в рамках «наказаний и заданий» снять с себя белье и поставить на спину медицинские банки.

Напомним, Брежнева в кожаных штанах и топе устроила себе горячий вечер

А еще Politeka писала, что Брежнева посветила своими "мячиками" в тесной майке

Также Politeka сообщала, что Брежнева без тени смущения потрясла "открытой душой" перед камерой



