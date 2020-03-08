Украинская певица Джамала порадовала подписчиков неожиданным образом в облегающем платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Чувствовать себя легкой, красивой, единственной, нежной, неотразимой, необходимой. Любить и чувствовать любовь к себе. Просто быть собой! Happy International Women'S Day», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Джамала позирует на фоне поля с люпинами в облегающем розовом платье, которое подчеркивает идеально фигуру певицы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Идеальная», «божественный вид», «Джа, просто космос», «вот так выглядит счастье», «невероятная! Красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Джамала показала свое детское фото и рассказала трогательную историю о любви к тюльпанам.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она, маленькая девочка, позирует среди тюльпанов.

И тут же Джамала поделилась с поклонниками воспоминанием о том, почему для нее тюльпан это – не «просто цветок».

По ее словам, отец, профессиональный музыкант, в конце 80-ых годов бросил музыку и занялся делом, которое позволило бы прокормить семью. Сначала он выращивал овощи, а затем заинтересовался тюльпанами.

Напомним, что беременная Джамала удивила нелепым образом без штанов: «Что с волосами?».

Как сообщала Politeka, Джамала сверкнула роскошным телом на красных простынях: "Волшебная на все сто".

Также Politeka писала, что Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".