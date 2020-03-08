Российская актриса Кристина Асмус нарвалась на критику от подписчиков из-за нового неудачного снимка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Девчата, с праздником! 💖 Никогда не теряйте самоиронию и уважение к себе», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимке Асмус позирует в мини-платье и кофте на бретельках, присев на корточки и выставив напоказ тело. Ее поклонники сразу же начали интересоваться – все ли у нее хорошо.

«Боже, какая худая. Все хорошо?», «костлявая», «Мерещится, что сидишь на мааааасеньком стульчике с одной ножкой))) а где щеки, выросший зад???? Неужели ещё не начало расти?», «Собака сутулая», «что за человек паук», «это беда», «Я таак в школе подножки ставил», - пишут они.

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«Вы помните времена, когда электронные ящики было модно называть всякими никами? 🤪📧 У кого troll, у кого princess, у кого Batman )))) У меня был lady2332)))) 🙈 Но потом стало нелепо и неловко и я сделала фамилию 📬 Колитесь, у кого какие были? Или может до сих пор есть?))))) Меня всегда смешит, когда какая-нибудь серьёзная тётенька даёт мне свой электронный адрес stervo4ka74», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Асмус позирует в белом наряде, в «полной боеготовности» - макияже и яркой помадой.

«хорошенькая», «Оставил комент с адресом почты, пришло на мыло предложение сняться в постельный сцене с Асмус. В чем прикол?», «выглядишь не очень»,» наливайте – я уже еду», «вот это красотка», - пишут они.

Напомним, что Кристина Асмус пришлось растолстеть ради новой роли, последний пост поражает.

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