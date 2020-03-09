Как прошло шоу, которые смотрят миллионы

В прошедшее воскресенье, 8 марта, на шоу "Голос країни-10" прошли перые "вокальные бои"

MONATIK, Тина Кароль, Дан Балан, Потап и Настя Каменских все предыдущие выпуски выбирали участников в свои команды, и, наконец, 8 марта прошел первые "поединок" между участниками, пишет Рoliteka.net.

Два участника из команды Монатика открыли выпуск. Сын священника Андрей Подкалюк и современный гуцул Сергей Роман исполнили песню Элтона Джона. Монатик дал право пройти Сергею Роману, а Тина Кароль использовала право "кражи" и спасла Андрея Подкалюка.

Во второй этап прошла руководитель художественного центра культуры и досуга Анастасия Картвелишвили из команды Потапа и Насти Каменских, оставив за бортом бодипозитивистку Мариам Жордания.

Бэквокалистка Монатика Лида Ли также продолжила путь на проекте. А королеву бурлеска Елизавету Криворучко забрали себе Потап и Настя Каменских.

Победитель второго сезона Голос. Дети Роман Сасанчин остался на шоу, в отличие от блогера Сергея Клейниса.

Тина Кароль после исполнения песни сценаристом Юрием Самовиловым и телеведущим Денисом Жупником отдала голос за первого.

Учитель истории Назар Яцишин из комнады Дана Балана продолжил путь на проекте, а Татьяна Игнатенко покинула его.

Нурсултан Шатирханули вышел против фермера Артема Семенова, который также был травести-дивой Урсулой. Первый попал к Монатику, а второй продолжит борьбу в своей команде у Тины Кароль.

Блогер Мария Щербак продолжила путь у Монатика, а кавер-певица Екатерина Чемезова покинула проект.

Настя Каменских и Потап, после выступления блогера Марии Кондратенко и Ерлана Баибазарова, оставили себе второго. А Монатик забрал себе первую.

Далее прошла Галина Рудик из команды Дана Балана, а Анжела Кансузян покинула шоу.

Затем: самая романтичная пара Максим Гара и Дарья Полоротова. Тина выбрала девушку, а Потап и Настя Каменских спасли парня.

Уличный музыкант Никита Ходос вышел против экоактивиста Влада Семенова. Монатик дал шанс последнему.

Из проекта вышел Николай Свид в отличие Руслана Калашникова из команды Потапа и Насти Каменских.

Дан Балан оставил в комнаде Индиру Едильбаеву, а Потап и Настя Каменских спасли Евгения Анишко.

Актриса из сериала "Папик" Дарья Петрожицкая вышла на сцену против шоумена Даниэля Салема. Оба остались на шоу: Тина Кароль выбрала Салема, а Дан Балан - Петрожицкую.

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