32-летняя певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос трогательно поздравила женскую половину своих подписчиков с праздником 8 марта

На странице в социальной сети Instagram звезда поделилась черно-белым снимком, сопроводив его короткой подписью, передает Politeka.

На фотографии Санта предстала перед фанатами в длинном белом платье в горошек, оголив бедро. Девушка широко улыбается, выглядит счастливой и расслабленной.

«Девочки, пусть каждый ваш день будет праздником ❤️ Все мы уникальные, сильные, всемогущие! Главное, никогда об этом не забывать 😘», – подписала она снимок.

Судя по геолокации, поздравление Санта писала, находясь в Куршавеле, французском горнолыжном курорте.

В свою очередь поклонники звезды также поспешили поздравить красотку с праздником, а также подчеркнули, что выглядит она просто фантастически.

Отметим, что за плечами у этой хрупкой девушки – немало достижений. Она стала чемпионкой мира по фитнесу, завоевала титул «Мисс Украина Вселенная-2006», успела поучаствовать в проекте «Фабрика звезд – 3», а также пела в группе «ВИА Гра».

С ранних лет она проявляла удивительную пластику и прекрасно танцевала. В связи с этим Санта начала посещать хореографическую школу и сумела на этом поприще добиться звания «мастер спорта».

Модельная карьера, а также фитнес не помешали девушке в учебе. В 2011-ом она получила диплом Киевского университета и специальность юриста.

Оставаясь певицей, актрисой, моделью, Санта успевает строить бизнес-карьеру. В 2013 году девушка попробовала себя в качестве организатора брендового бутика Gold Vintagе, который открыла вместе с коллегой Юлией Ковалевой.

Димопулос поддерживает физическую форму на прежнем уровне. При росте 173 см ее вес не превышает 52 кг, а параметры фигуры (89-60-90) максимально приближены к идеальным.

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