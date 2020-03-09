Знаменитый украинский телепутешественник Дмитрий Комаров показал своих самых любимых женщин

На собственной станице в социальной сети Instagram Дмитрий поздравил прекрасную половину человечества с праздником 8 марта, передает Politeka.

В кадре Комаров предстал со своими самыми дорогими красавицами: женой Александрой Кучеренко и сестрой Ангелиной.

В руках мужчина держит несколько букетов тюльпанов, а красотки обступили его с обеих сторон. На Александре – стильное шифоновое платье, а на сестре шоумена – черный брючный костюм.

Поклонники пришли в восторг от фото и также озвучили свои пожелания.

Не все знают, что Ангелина Комарова – не менее известна в профессиональных кругах, нежели ее брат на телевидении.

Девушка – арт-директор сети салонов Kika-Style, а на стрижку и покраску к ней мечтают попасть все столичные модницы.

В одном из интервью Ангелина признавалась, что выбор профессии стал для ее родителей потрясением, однако позже они поняли, что делать людей красивыми – ее призвание, и приняли решение дочери.

По словам девушки, она сильно и по-настоящему влюблена в свою работу, ее не утомляют клиенты, а под конец недели не хочется бежать из салона куда подальше.

Ранее мы писали, что Комаров анонсировал выход новых серий своего проекта «Мир наизнанку», в которых он расскажет о жизни в Монголии. В частности, в соцсети Дмитрий выложил снимки, как местные мужчины умудряются, закинув сеть всего один раз, вытянуть из озера сотни килограммов рыбы. К такой сложной задаче подключился и сам украинский ведущий, известный тем, что во время путешествий все «пробует все на себе».

Напомним, что Александра Кучеренко в невидимой кофточке заманила новым фото: «Скоро увидим…».

А еще Politeka писала, что Кучеренко в глубоком декольте показала, чем покорила звездного супруга: «самый сок».

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Комаров раскрыл секрет, чем порадовал жену в День влюбленных: "Саша до последнего не...".