Украинская телеведущая Даша Трегубова рассказала подписчикам, что на самом деле стоит за праздником 8 марта

На своей странице в социальной сети Instagram ведущая десятого сезона "Х-фактор" днаписала, что 8 марта – это праздник права женщины быть такой, какой она захочет, передает Politeka.

«И мы празднуем тех мужчин, которые принимают свою женщину той, кем она является!», – подчеркнула она.

Даша отметила, что история Международного женского дня началась с борьбы за равноправие, и лишь со временем он превратился в праздник весны, когда принято дарить цветы и подарки.

Перед поклонниками Даша предстала в ярко-красном удлиненном жакете, подвязанным вместо пояса разноцветным галстуком. Наряд позволил ведущей продемонстрировать стройные ноги.

Рядом с Трегубовой на фото – мужчина, который обнимает ее, однако весь вид девушки демонстрирует независимость и самодостаточность.

«Женщина – это богиня святыня, женщину нужно любить ценить, уважать и дарить должен мужчина цветы, носить на руках, как в песне поется: чтоб не пил, не курил и всегда цветы дарил, тёщу мамой называл», «Вы классная», «Вы смогли!», «Дарья, Вы прекрасны», – пишут в комментариях поклонники.

Ранее мы рассказывали, что Даша Трегубова поделилась жаркими снимками со взрослой фотосессии.

«Как же я люблю все спонтанное…Вчера на пару минут (которые растянулись на пару часов) заехала обсудить платья на ивенты. Это плавно перетекло в незапланированную примерку, а когда зашел в гости Андрей Соловьев – в фотосессию (без мейка, прически и вообще)», – написала она в сети.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».