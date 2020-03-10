Известными мало кто стал

Одним из первых талант-шоу на украинских телеэкранах стала «Фабрика звезд», которая послужила стартом для многих талантливых артистов

«Фабрика звезд» - это аналог французского шоу «Академия звезд». Формат шоу стал настолько популярным, что его повторили еще в 50-ти странах. В Украине первая «Фабрика» стартовала в 2007 году.

Politeka решила вспомнить самых ярких участников телепроекта и посмотреть, как они выглядят сейчас.

Экс-солистка группы «Никита» Даша Астафьева зажгла свою звезду на первой «Фабрике», продюсером которой был Юрий Никитин. Именно он забрал Астафьеву в группу. Интересно, что в проекте Даша не заняла призовое место. Сегодня она строит сольную карьеру.

Еще один участник первого сезона шоу - Дмитрий Каднай сегодня является солистом группы Kadnay, которая дважды принимала участие в Нацотборе на Евровидение.

Также первая «Фабрика» выпустила в свет певицу Ольгу Цибульскую (она стала победительницей проекта) и Дашу Коломиец, которая сегодня является успешной телеведущей.

Победителями «Фабрики звезд -2» стали Владимир Дантес и Вадим Олейник. Продюсер шоу Наталья Могилевская создала из них группу «ДиО-фильмы», которая некоторое время была весьма популярной. После распада группы Дантес вел кулинарное шоу, и только в 2019 году принял решение вернуться на сцену. Он взорвал хит-парады песней «Теперь тебе 30» - отсылкой к песне «Мне уже 20», которую он пел после «Фабрики».

В этом же сезоне участвовал Борис Апрель, который сегодня является Зианджей. Парень после непродолжительной популярности решил сменить пол и стать женщиной. В женском обличие он принимал участие в проекте «Голос».

Кроме этого, вторая «Фабрика» засветила звезды таких артистов как Алиса Тарабарова, Регина Тодоренко, Влад Дарвин и Макс Барских. Все они сегодня успешные артисты.

В третьей «Фабрике», которую продюссировал Константин Меладзе, нашлось сразу две солистки для «ВИА Гры». Это Ева Бушмина и Санта Димопулос. Кроме этого, «Фабрика» помогла прославиться талантливому автору Коле Серьге.

Напомним, что Надя Дорофеева показала, как выглядела в самом начале отношений с Дантесом: "Воу, какие миленькие".

А еще Politeka писала, что мокрая Могилевская зажгла на сцене с молодым красавчиком: "Настоящая страсть".

Также Politeka сообщала, что Астафьева залезла в ванну с цветами ради пикантных кадров: "Как можно быть такой...".