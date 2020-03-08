Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала весняні кадри, привітавши шанувальників зі святом

Даша є активним користувачем мережі і часто влаштовує різні тематичні зйомки. Кілька днів тому зірка знялася в цілому фотосеті для косметичної компанії, представником якого стала ще восени, пише Politeka.

В цей раз Астаф'єва вирішила показати два досить яскравих фото на своїй сторінці в Instagram, щоб не тільки привернути увагу до своєї персони, але ще і привітати шанувальників стильним чином. На першому фото зірка виявилася у ванній, доверху посипаної квітами, а ось на другому блиснула спортивною фігурою в тілесного кольору білизна.

«Наша #dreamteam максимально передає в образах нової кампанії для @hydropeptide_ukraine справжню, щасливу жінку! Натуральну, яка вміє цінувати красу не тільки сьогодні, але і в майбутньому) А найголовніше, ми всі любимо і бережемо тварин і природу💚», - написала Даша під новим постом.

Ось що відповіли захоплені користувачі:

«Гарна👍👍👍», «Неймовірна🔥🔥🔥», «З Наступаючим 8 березня вас дорога 🍷👸😄🙌», «Красотуля🎉👍😉😎», «Шикарна жінка😍», «Розкажіть, робите що-то з особою типу уколів або мезо?», «Кращий амбасадор і краща #dreamteam ❤️❤️❤️», «Спляча красуня....😂🙌🙌», «Квітка в кольорах;)))».

Раніше ми писали, що нещодавно Даша Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці кадри з відвертій фотосесії. Дівчина постала перед шанувальниками без одягу. Вона позувала лише в сітчастих панчохах, коралях і масивному болеро з пишними рукавами. Астаф'єва соромливо затулила руками інтимне місце. На голові у Даші зробили спокусливу укладання. Образ зірка доповнила незвичайними окулярами.

Даша Астаф'єва стала відомою завдяки своїй участі в групі «Микита». Дівчина підкорила українських чоловіків своєю красою і ідеальною фігурою. Вона неодноразово знімалася для обкладинок чоловічих журналів, а одного разу навіть потрапила на обкладинку ювілейного журналу Playboy. Вона навіть зустрічалася з засновником журналу Х'ю Хефнером. Астаф'єва була учасницею української «Фабрики зірок», пробувала себе у ролі ведучої і актриси.

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