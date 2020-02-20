Надя показала, як виглядала кілька років тому разом з чоловіком

Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами Наді, які їм найбільше сподобалися. Приміром, кілька годин тому на фан-акаунті з'явилося таке фото.

На старому кадрі Надя позувала разом з коханим чоловіком у милому і домашньому вигляді. При цьому на досить давнє фото артистка була ще з рудуватим волоссям, чим дуже порадувала шанувальників.

А трохи раніше Дантес розповів, як тішить свою дружину Надію Дорофєєву. За словами артиста, на початку відносин вони з Надею залишали один одному малюнки з листами на невеликі свята, а також купували щось екзотичне.

«Готували святкову вечерю з чимось недозволено екзотичним...наприклад, манго. Я пам'ятаю ті дні, коли повечеряти в ресторані - було неймовірно дорого. І один раз на місяць (це зазвичай було 5е число) ми собі це дозволяли. Так було класно бачити один одного щасливими, так як це було щось неймовірне.. недосяжне..», - згадує Дантес.

За його словами, їм вдалося зберегти ці почуття і продовжувати радіти подарункам один одного, хоч вони і стали більш дорогими. Співак розповів, що Надя часто дарує йому подарунки, на які йому завжди шкода грошей. А він робить Наді подарунки, з якими вона потім довгий час не може розлучитися.

«Я радий, що у нас вийшло і виходить радіти на кожному етапі нашого життя. Радіти абсолютно різних речей. І змушує нас працювати все наполегливіше», - підбив підсумок артист.

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