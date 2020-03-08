Відома українська співачка Наталя Могилевська показала спільний виступ з Максом Барських в Instagram

На фото Наталія позує в чорних штанях і майці або чомусь подібному. Макс був у джинсах і мокрому футболці. Пара виступала під дощем. Вони один одного обіймали. Фото виявилося з "Фабрики зірок-2009". На тлі, крім дощу, нічого не видно. Про це пише Politeka.

"Макс, з днем народження! Радію твоїм успіхам! Будь щасливий! Шукай нові смисли на новій висоті. Люби життя. Люби себе - ти прекрасний! Ps Це був чудовий виступ. Фабрика Зірок 2009", - написала Наталя.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків. Також вони вітали Наташу з жіночим днем, а Макса з його святом.

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Зірка опублікувала кілька кадрів, зроблених під час зйомки проекту у своєму Instagram. Артистка вбрала легке плаття леопардового забарвлення. Наряд виділив пишні груди і тонку талію Наталії.

Співачка зробила укладку з хвилястого волосся і макіяж з акцентом на очі. Завершували її обрах прикраси та яскравий манікюр.

На фото артистка позувала за лаштунками разом з іншими тренерами і зірками, наприклад - артистом "Кварталу 95" Євгеном Кошовим, співачкою Надією Дорофєєвої та виконавцем Віктором Павліком.

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На фото Могилевська позує в червоній сукні з великим декольте. Волосся вирішила залишити розпущеним. Однією рукою вона підняла спідницю. Фото було зроблено крупним планом, на тлі нічого не видно.

"найсильніше прекрасне що людина може випробувати на планеті Земля - Любов! Це найкращий спосіб пізнати Бога. Я вітаю Вас, мої улюблені, і дякую своє життя за цей рік, за пісню « Покохала», за нескінченне щастя, за всі уроки доводиться прожити", - написала співачка.

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