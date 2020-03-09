Российская певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, показала, как выглядела в праздник 8 Марта

Артистка покрасовалась в классике черного цвета, которая немного омрачала внешний вид знаменитости:

«Поздравляю Нас, девочки... Эфир праздничного шоу Валентина Юдашкина состоится…», - сообщила она в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

На Кристине была рубаха и массивные украшения на шеи, она не совсем улыбалась на фото, а на ее устах красовалась помада алого цвета. Поклонники звезды в сети живо отреагировали на поздравление Кристины и начали поздравлять ее в ответ. Среди тех, кто прокомментировал снимок звезды сцены, был один из самых знаменитых россиян - теннисист Евгений Кафельников. Спортсмен, который принадлежит к олимпу, если можно так выразиться, российский селебретис, как и сама Кристина, и ее легендарная мать Алла Пугачева, поставил в своем комментарии значок-эмоджи в виде огонька, очевидно намекая на прекрасный внешний вид артистки.

Кроме того, некоторые пользователи отметили, что Кристина, возраст которой уже близится к 50 годам, немного "постарела", некоторые - что она "роскошная".

Ранее мы писали, что Орбакайте поделилась снимком, сделанном в Аспене, горнолыжном курорте в штате Колорадо в США. Видимо, восстановление ноги после перелома проходит успешно. Кристина предстала в теплом свитере горчичного цвета, красной дутой жилетке, кремово-молочном шарфе и белых перчатках. Певица в солнцезащитных очках повернула голову в сторону от объектива и облокотилась на поручень.

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.