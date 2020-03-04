Популярная украинская певица Оля Полякова в одном халатике призналась, какой части ее тела сделали комплимент впервые

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В первый раз мне делают такой прекрасный комплимент. Не по поводу ног, или еще чего-то, а именно почем. Понимаете, я сегодня с утра пришла на съемке и пришла такая отекшая. Чтобы немного убрать отек, я начала приседать, выпадать. Выпила три чашки кофе. Мои почки сработали, и теперь я вся такая бусичка. Вот вам интересный лайфхак», - отметила она.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Полякова позирует в одном халатике и нижнем белье, которое моментами выглядывает на камеру. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать – кадры размещены в Сторис.

Как сообщалось ранее, Оля Полякова - настоящая любительница путешествий, при этом она нередко умудряется совмещать работу с отдыхом. Например, совсем недавно она давала тур по Канаде и США, а после этого вместе с дочерьми отправилась позагорать на берегу океана в Мексику.

Конечно не забывала она и о пляжных снимках, которые активно демонстрировала в сети. На этот раз певица отправилась встречать весну в столицу Франции Париж.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на которых выглядит очень счастливой. Полякова позировала посреди знаменитого парижского кабаре Crazy Horse в компании своей приятельницы.

Для выхода в свет знаменитость выбрала экстра-мини черного цвета с вырезом. Наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды, в частности, ее тонкую талию и длинные ноги. Рукава и верх платья украшены стразами серебристого оттенка. Она дополнила свой стильный лук удобными полуботинками, а также сумочкой на ремешке. Легкий макияж с нюдовыми шиммерными тенями и длинные ресницы довершают образ поп-дивы.

К сожалению, пользователи сети не имеют возможности прокомментировать снимок, ведь его Полякова показала на своей страницы в Instagram-Stories.

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».