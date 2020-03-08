Популярная украинская исполнительница Оля Полякова показала, как ее поздравили с праздником звезды «Квартала 95»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Девчонки! Пусть нас носят на руках не только 8 марта», коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно, как Полякову на руках подкидывают звезды «Квартала 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач. А поскольку кадры были опубликованных в Сторис, ее поклонники и поклонницы не смогли что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк показали новый кадр в Инстаграм

На кадрах Оля и Леся стоят на сцене и прыгают. Они то держат ноги сдвинутыми, то ставят их шире, чем на уровень плеч. Полякова была в коротком черном платье и без белья, а Леся в пиджаке. Образ дополнили первая кроссовками, а вторая большими сапогами. На фоне можно увидеть других людей.

Знаменитости позировали на шоу "Расмеши Комика", где Полякова стала ведущей.

"Девочки, с 8 марта", - написала Полякова под кадром, который опубликовала у себя в профиле.

Фанаты не смогли поставить лайки или оценить публикацию. Все из-за того, что она размещена в сторис, где такая функция отсутствует.

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