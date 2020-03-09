Известный российский актер и муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, показал короткий ролик в Инстаграм

На кадрах Тарзан изначально показывает себя в белой расстегнутой рубашке и штанах. Он пролетел в кольце над толпой, а потом спустился обратно и уже снял штаны, показывая всего себя. Вокруг можно увидеть дым и услышать музыкальное сопровождение. Люди, что пришли, остались довольны, судя по их реакции. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели посмотреть ролик почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Это космос", "Очень красивый номер", "Первый раз его шоу видела лет 25 назад. До сих пор он такой же милый. В казионе "Фараоне" Москва было привычным его видеть постоянно. Почти родной. Сергей Глушко с прошедшим днём рождения тебя поздравляю", "Круто на это хочется смотреть и смотреть", "C прошедшим днём рождения Сергей".

Ранее мы сообщали, что российский шоумен и стриптизер Сергей Глушко, более известный публике как Тарзан, анонсировал свое появление в эфире популярного шоу.

На ролике Тарзан одет в необычный гольф с принтом запчастей. Он настолько облегает фигуру Тарзана, что прекрасно видно все его мышцы. Артист широко улыбается и крутится вокруг себя подпрыгивая.

«8 го жду всех в Вегасе, а пока....продолжаем веселиться», - отметил Тарзан.

Сообщалось, что известный российский актер Сергей Глушко, более известный под сценическим именем Тарзан, муж украинской певицы Наташи Королевой, показал новые фотографии в Инстаграм.

На фото Тарзан позирует с голым торсом, в штанах и без обуви. В этот раз Глушко решил не собирать волосы в хвост. В руках он держал другую актрису, которая взялась за его бицепс. Она была в черном платье и с хвостом На фоне можно увидеть театральный реквизит и штору.

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