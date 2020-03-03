49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, любит воспламенять публику горячими фото, пока жена певица Наташа Королева не видит

Как передает Politeka.net, красавчик поделился свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в спортивной кофте, которую расстегнул так, что видна накачанная грудь, и с массивной цепью на плечах. Судя по подписи, Сергей тренируется в преддверии своего выступления на 8 Марта.

"Готовлюсь.... До встречи 8 - го в Вегасе 😊✌ #тарзан #тарзаншоу", - написал Глушко.

Поклонники засыпали Тарзана комплиментами, восторгаясь его харизмой.

"Идём втроём с девочками! А супруга будет, Сергей?! Зажигалочка-муза"

"Ого...силач!👏"

"Красавчик😋"

"Харизма , это сюда !Тарзан (Сергей Глушко) один из лучших , одна из двух вишенок на торте🍒.Всем девочкам и парням желаю дотянутся до этого уровня.Талантливый человек во всем талантлив и Спасибо большое Наташе за ухоженного , стильного мужчину🌹"

"Тарзан как всегда в форме, супер!!!👍"

Ранее мы сообщали, Тарзан уже анонсировал свое юбилейное шоу в США, сопроводив пост жарким фото. Так, артист покорил фолловеров (скорее, женскую половину), расстегнув кофту и поиграв мышцами на камеру. Изюминкой образа стал кулон в виде огромного когтя.

"Такой красивый ❤️"; "Красавчик💚🎉"; "Успехов вам на зло всем "врагам"!!!🙌"; "Нос Сергея похож на мой ☺️"; "Я тоже жду встречи с прекрасным🔥❤️"; "Молодец, Наташка! 💋", - писали в комментариях.

Кроме того, мы рассказывали, как Глушко эпатировал публику в эфире программы "Вечерний Ургант". Артист поспорил с ведущим Иваном Ургантом, у кого из них палец красивее.

«Немного скринов с сегодняшнего 'Вечернего Урганта ". Спорим у кого из нас палец лучше))))) и это самое невинное, чем мы мерялись», - заинтриговал Тарзан публику.

«Тарзанушка, так неожиданно и рада была тебя видеть в Вечернем Урганте! Салют!», «На Урганте был красавчик, так держать. Позитив и юмор на высшем уровне», «Чертовски обаятелен», «Уж лучше без штанов! Для чего такую рвань надевать», - писали в комментариях.

Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".

А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".

Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".